Zelensky | Ho parlato a Modi del piano di pace | Attacco drone a base militare in Russia | tre morti

TGCOM

26 dic 16:05sente Modi: "Gli hodel piano di pace" 'Ho avuto una telefonata con il primo ministro dell'India Narendra Modi e gli ho augurato una presidenza del G20 di successo. È su questa ...Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr. "Ho anche ringraziato per gli aiuti umanitari e il sostegno nelle Nazioni Unite", ha aggiunto. . Ucraina, Zelensky: "Ho parlato del piano di pace con il premier indiano" Per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha avuto un colloquio con il premier indiano Narendra Modi. "Gli ho augurato una presidenza del G20 di successo. È su questa pi ..."Ho avuto una telefonata con il primo ministro dell'India Narendra Modi e gli ho augurato una presidenza del G20 di successo. È su questa piattaforma che ho annunciato la formula di pace e ora conto s ...