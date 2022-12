Vialli | lo striscione dei tifosi sotto la clinica commuove il mondo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Le condizioni di salute di Gianlucatengono ildel calcio con il fiato sospeso. In queste ore il campione di Sampdoria, Juventus e Chelsea è ricoverato a Londra per l'aggravarsi delle conseguenze legate al riacutizzarsi di un tumore al pancreas. Durante il periodo natalizio la famiglia disi è stretta attorno al suo Gianluca. E non solo. Hanno fatto sentire la loro vicinanza anche iinglesi della Sampdoria o che vivono in Inghilterra. Sullocomparso davanti allainglese c'è scritto: "C'mon Gianluca! All Sampdoria Club of England supporters are with you! Noi ti amiamo e ti adoriamo".