Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2022 ore 19 | 15

(Di lunedì 26 dicembre 2022)DEL 26 DICEMBREORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLADELLAFA ECCEZIONE LA DIRAMAZIONESUD CON CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA TOR VERGATA AL RACCORDO INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE STOP AI LAVORI NOTTURNI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE. FINO ALL’ 8 GENNAIO, QUINDI, TRENI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ANCHE NEI GIORNI FERIALI. GLI ORARI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO. DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio fornito da Astral