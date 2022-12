Valentina Vignali esce alla sera vestita così | sei illegale

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La sua bellezza è semplicemente unica;sa esattamente come mandare fuori di testa tutti i suoi fan. Dal punto di vista professionale,è una cestista molto conosciuta; il basket ha sempre fatto parte della sua vita e le ha permesso anche di superare un momento non semplicissimo. In passato scoprì di avere un tumoretiroide; notizia per nulla semplice da digerire ma lagraziesua determinazione e al suo carattere vinse la partita più importante della sua vita. InstagramAbbiamo detto, quindi, dell’importanza del basket nella vita di; ecco perché non deve essere stato per nulla semplice andare ad annunciare il ritiro al termine della stagione. Sempre per quanto ...