Valentina Ferragni inciampa e cade fuori dall' hotel | ' Sono volata' Le foto dell' incidente

Oggi, la sorella di Chiara,ha raccontato di essere scivolata per terra dopo aver fatto un passo fuori dall' hotel e le foto condivise sul suo profilo testimoniano il momento. ...Non solo i Ferragnez, anche le sorellee Francescasono in Alto Adige e per il soggiorno hanno scelto la stessa struttura: l' Alpina Dolomites Lodge , un hotel a cinque stelle ... "Che culettino": Fedez stuzzica Valentina, sorella di Chiara. Le Ferragni nude in alta montagna Chiara Ferragni insieme al resto della famiglia sta trascorrendo le vacanze sulle Dolomiti. A documentare i momenti più intensi delle giornate ci pensano i diretti interessati che ...Chiara Ferragni è riuscita a scatenare la polemica anche il giorno di Natale, pubblicando su Instagram un post seminuda sulla neve ...