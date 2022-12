Valentina Ferragni | annuncio a sorpresa dell' ex fidanzato Luca Vezil | ' L' unica donna della mia vita'

ilgazzettino.it

Primo Natale da single per Luca Vezil che, però, non si è risparmiato i festeggiamenti di rito. Dopo la fine della relazione con, Luca sta proseguendo sulla sua strada e, tra un sorriso e un post, mostra ai followers come ha passato le festività natalizie. Ma soprattutto con chi: 'L'unica donna della mia vita'...I Ferragnez stanno trascorrendo le vacanze natalizie in montagna insieme anche a Francesca e. Proprio quest'ultima ha postato una foto in cui compare il visino della piccola Vittoria . Chiarae Fedez, outfit natalizio e cibo a volontà per la Vitto: 'Riassunto ... Valentina Ferragni inciampa e cade fuori dall'hotel sulle Dolomiti: «Sono volata...». Le foto dell'incidente I Ferragnez stanno trascorrendo le vacanze natalizie in montagna insieme anche a Francesca e Valentina Ferragni. Proprio quest'ultima ha postato una foto in cui compare il visino della ...Una gavetta tenace, un talento non in discussione e ora la svolta: tutti pazzi in America per Sabrina Impacciatore. (ANSA) ...