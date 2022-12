Valencia Gattuso | «Paratici mi aveva cercato per il Tottenham | ma…»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Le parole disul suo arrivo al: « Ilè una grande squadra. Non potevo scegliere una squadra senza storia» Intervistato da AS, Gennaroha raccontato la trattativa che lo ha portato sulla panchina del. Di seguito le sue parole. «Ho rinunciato alla Fiorentina una settimana dopo aver firmato il contratto. Poi ho ricevuto la chiamata diper andare almo chiuso ma non me la sono sentita. In autunno ho avuto altre proposte, ma non avevo la testa per accettare. Nel mese di aprile mi ha chiamato Anil Murthy e ci siamo incontrati a Milano. Ho studiato la squadra insieme al mio vice Riccio.uno stile diverso dal mio, ma ero convinto di poter arrivare dove volevo con ...

Il tecnico del, Gennaro, nel corso di un'intervista concessa ad AS, ha rivelato le motivazioni che lo hanno spinto a sposare il progetto del club spagnolo: 'Ho rinunciato alla Fiorentina una ...... ammette di non essere certo di volere in squadra ilgiocatore. "Ho corso tanto e ... Aè il primo anno che lo faccio". Amrabat Marocco (Getty Images) window.eventDFPreadygoogletag.cmd. Valencia, Gattuso "Al Napoli e al Milan non pressavamo in attacco, qui è il primo anno che lo faccio" "Era chiuso al 99% ma non me la sono sentita. A ottobre e novembre ho ricevuto altre offerte ma non avevo la testa".