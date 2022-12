Usa | tempesta artica in nove Stati | più di 30 morti Il video di Buffalo ricoperta di neve

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sono almeno 38 iin, di cui 13 nella contea di Erie (New York) che comprende la città di, causati dallache sta attanagliando la maggior parte degli Usa durante queste vacanze di Natale. Alcune delle vittime sono state trovate in auto e altre per strada in mezzo alla. Da mercoledì sera gliUniti sono colpiti da questadi rara intensità, i cui venti polari hanno provocato abbondanti nevicate soprattutto nella regione dei Grandi laghi. Nel, le immagini dalla città di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

