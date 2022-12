Usa sommersi dalla neve | almeno 50 morti nella bufera di Natale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sale a 50il bilancio delle vittime dell’enormediche sta investendo gli Stati Uniti, dove anche oggi continuano le temperature sotto zero, il vento polare e le tormente di. L’ondata di maltempo sta interessando praticamente un’area che va dal confine con il Canada fino alla zona di Rio Grande, al confine con il Messico. E le vittime si registrano in 12 stati: Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee e Wisconsin. Una delle zone maggiormente colpite è l’area di Buffalo dove si contano a questa mattina 14 vittime, persone morte di freddo all’aperto o nelle loro auto. La governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato che la parte nordoccidentale dello stato è diventata una sorta di “zona di ...

LaVoce del popolo

Sale a 50 morti il bilancio delle vittime dell'enorme bufera di Natale che sta investendo gli Stati Uniti, dove anche oggi continuano le temperature sotto zero, il vento polare e le tormente di neve. ...È salito a 37 morti il bilancio delle vittime della bufera di neve che ha colpito diverse regioni degli Stati Uniti nei giorni d Natale. Le autorità hanno confermato la morte di 4 persone in Colorado ... Usa sommersi dalla neve, almeno 37 morti nella bufera di Natale (Adnkronos) – Sale a 50 morti il bilancio delle vittime dell’enorme bufera di Natale che sta investendo gli Stati Uniti, dove anche oggi continuano le temperature sotto zero, il vento polare e le torm ...Per i meteorologi si tratta di un evento eccezionale: «Le temperature sono scese di 20 gradi centigradi in pochi minuti». Poi l’appello alla popolazione: «Non ...