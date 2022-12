Usa sommersi dalla neve | almeno 37 morti in bufera di Natale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) (Adnkronos) – È salito a 37il bilancio delle vittime delladiche ha colpito diverse regioni degli Stati Uniti nei giorni d. Le autorità hanno confermato la morte di 4 persone in Colorado e12 a New York, aggiungendo che è probabile che il bilancio salga ancora. La tempesta ha intrappolato migliaia di persone all’interno delle loro case a causa dell’accumulo di. Ad aggravare la situazione le diffuse interruzioni di corrente ad abitazioni e aziende che hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza energia elettrica la mattina di. Secondo il Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti circa il 60 per cento della popolazione statunitense è stato toccato della tempesta di. Più di 3.000 ...

Più di 3.000 voli sono stati cancellati e ieri sono stati segnalati oltre 9.500 ritardi. Le condizioni sono leggermente migliorate domenica, consentendo ai soccorritori di intervenire. Per i meteorologi si tratta di un evento eccezionale: «Le temperature sono scese di 20 gradi centigradi in pochi minuti».