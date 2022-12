Agenzia ANSA

"La tempesta del secolo non è finita". Lo ha detto Kathy Hochul, ladello stato di New York, uno dei più colpiti dall'ondata di gelo che sta flagellando gliin questi giorni. La democratica, riportano i media americani, ha annunciato la proroga del ...In questo scenario, Kathy Hochul ,dello Stato di New York, mette in guardia i cittadini: "La tempesta del secolo non è finita". La politica Democratica annuncia anche la proroga del ... Usa: governatrice New York, la tempesta del secolo non è finita ... Almeno 50 morti, oltre 200.000 persone senza corrente né riscaldamento e città devastate come «zone di guerra»."La tempesta del secolo non è finita". Lo ha detto Kathy Hochul, la governatrice dello stato di New York, uno dei più colpiti dall'ondata di gelo che sta flagellando gli Usa in questi giorni. (ANSA) ...