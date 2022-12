(Di lunedì 26 dicembre 2022) Continua adrsi ilche ha investito gli Stati Uniti : secondo le ultime stime, sono 32 le vittime in nove Stati , di cui quattro in Colorado e almeno 12 nello Stato...

Gazzetta del Sud

... vive la realtà dei nostri tempi ei linguaggi della nostra società, nel nostro PTOF le ...per acquisire ogni nuovo stimolo che incuriosisca gli alunni e consenta di frequentare la scuola non...Si tratta di una perdita a due cifre, una della più elevata nella storia degli. Inevitabile allora domandarsisarà il 2023 e cosa aspettarsi. Ci affidiamo alle previsioni di esperti, ... Usa "come in guerra", si aggrava il bilancio della bufera artica: salgono a 32 i morti Critica la situazione a Buffalo, dove una tempesta di neve impedisce ai servizi di emergenza di raggiungere le aree ad alto impatto. Cumuli di neve di oltre due metri e interruzioni di luce espongono ...Possiamo confidare nella pace in Ucraina L’Europa saprà rendersi finalmente autonoma Negli Usa l’era Trump è già tramontata Il regime iraniano cadrà sotto le proteste E come sarà il ritorno di Lul ...