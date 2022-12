Sky Tg24

commenta Unin casa da alcune ore a Pavullo, in provincia di Modena. Inizialmente in casa con lui c'era anche la moglie, che è stata rilasciata solo dopo una trattativa curata dai carabinieri. ...Oggi pomeriggio, a Pavullo, sull'Appennino modenese, in una zona isolata, un, si èin casa. Sul posto sono subito giunti i Carabinieri che hanno immediatamente isolato la zona chiudendo la strada al traffico. Inizialmente con lui c'era anche la moglie, ma dopo ... Uomo barricato in casa nel Modenese, moglie lasciata uscire dopo negoziato con carabinieri Un uomo, ex appartenente alle forze dell'ordine, è barricato in casa da alcune ore a Pavullo, sull'Appennino modenese. Inizialmente in casa con lui c'era anche la moglie e dopo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...