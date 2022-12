Uomini e Donne anticipazioni 2023 | Maria De Filippi stravolge tutto | cosa cambia

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 26 dicembre 2022)ancora e la decisione è stata presa proprio daDe. La prima parte del talk show è stata archiviata ed è tempo di bilanci per la conduttrice. Ancora una volta è la fascia tra i 30 e i 50 anni a sintonizzarsi di più con il dating show, in particolare quando vengono affrontate le dinamiche del trono over. Ecco quindi che la conduttrice vorrà ripartire da questi dati per la seconda metà di stagione, ma con alcunimenti. Si parla dell’addio di diversi volti del parterre, tra cui due momentanei saluti che avrebbero spinto Queen Mary ad inserire alcune new entry.: rivoluzione nel trono overStando a quanto rivelato dagli esperti, ...