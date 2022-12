Una Rolls Royce da 345mila euro | il regalo di Georgina a Cristiano Ronaldo

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sono giorni caldissimi per, si decide il futuro del calciatore ex Juventus. Continuano i contatti con l’Al Nassr e l’accordo è molto vicino. Sul piatto è stata messa una cifra da capogiro: 200 milioni a stagione per il suo periodo da calciatore, cifra destinata ad aumentare nel periodo da ambasciatore.è pronto a lasciare l’pa e i campionati di primo livello e si prepara per una nuova esperienza. L’accordo non prevede soltanto l’intesa per il ruolo di calciatore, ma anche un progetto per il futuro come ambasciatore dell’Arabia Saudita, fino al 2030, per fare da uomo immagine e sponsorizzare la candidatura del Paese ai Mondiali del 2030. IldiRodriguez Qualche giorno di relax per...