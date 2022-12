Una donna è morta durante un parto gemellare a Natale | il Papa ha telefonato al marito

La Stampa

... per il quale allae al bambino è così stato impedito di lasciare l'Iran. 'Daei ha detto che i suoi familiari non sono stati arrestati. Lui non era a bordo', scrive ancora Sharifi.notizia ...... è stato non solo don Donato Liuzzi, vicino alla famiglia dellae che si è rivolto al Pontefice, ma anche Giacomo attraverso i social. "A conclusione di questo Natale mi arrivatelefonata ... Nel Modenese una donna muore sbranata dai suoi due cani Rottweiler. Li chiamava "i miei leoni", a febbraio un'altra ... Una lettera scritta di suo pugno e una telefonata per essere vicino a chi sta soffrendo per un dolore tremendo ...Il suo avvocato, Matteo Sanzani, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito, che è stato interrogato dal pm. L’uomo nel 2021 era stato condannato ad un anno per lesioni ...