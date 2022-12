Un Posto al Sole | anticipazioni del 27 dicembre 2022

Tv Sorrisi e Canzoni

Le rossoblù ci credono e si portano adue lunghezze dalle avversarie. Sul 23 - 21 nuovo time - ... Coach Solforati inserisce Marika Longobardi aldi Laura Grigolo, ma la musica non cambia. ...Ciclocross, scontro frontale tra MVDP, van Aert e Pidcock Dopo la tappa italiana in Val dicon ... che nell'ultimo giro ha perso un po' di brillantezza, si è dovuto accontentare del secondo... Un posto al sole, le trame dal 26 al 30 dicembre 2022 Alta pressione in spolvero con qualche guasto e piovasco sulla Liguria di ponente nel corso della settimana, poi calo termico da giovedì . Clima prevalentemente primaverile, attenzione alle inversioni ...Il centravanti pronto a tornare in campo dal 4 gennaio contro la Roma. Ma a tavola, per lui, i tortellini vincono il derby contro le lasagne ...