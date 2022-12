Un Posto al Sole | anticipazioni 27 dicembre | il ritorno di Chiara confonde Nunzio | cosa farà con Alice?

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 26 dicembre 2022)succederà nella puntata di Unaldi domani, martedì 272022? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima Inizia oggi una nuova settimana di Unal, in onda come al solito alle 20.50 su Rai Tre. In occasione delle festività natalizie stasera i telespettatori assisteranno ad una speciale puntata.a Unal(Screenshot video Raiplay)Come era stato già anticipato arriva il Canto di Natale a Palazzo Palladini, dove vedremo Cotugno nei panni di protagonista, come un moderno Scrooge. Il vigile incontrerà i fantasmi del Natale passato, presente e futuro, verrà anche a galla un segreto che riguarda il suo passato. Perle festività natalizie saranno ...