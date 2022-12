Un posto al sole | anticipazioni 26 dicembre 2022 | il segreto di Cotugno

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Unal, in occasione della festività di Santo Stefano, regalerà al suo pubblico una puntata speciale, densa di magia, ma anche carica di profondità e significato. Come si evince dalledella soap opera di Rai 3 di oggi 26, infatti, il vigilesi ritroverà a dover fare i conti con i fantasmi del proprio passato e, in questo frangente, emergerà uninaspettato legato alla sua esistenza., in particolare, vestirà i panni di un moderno Scrooge, il popolare personaggio de “Il canto di Natale” di Charles Dickens, con cui ha in comune diversi aspetti. Il vigile, in particolare, che è anche un barone, è notoriamente molto tirchio e tende sempre a non spendere il proprio denaro, pur provenendo da una ...