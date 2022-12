Ultim’ora Napoli | c’è la firma sul contratto | “Rinnovo a vita con gli azzurri”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Quella dei rinnovi è una questione che tiene banco in maniera particolare in casa. Diverse sono le trattative per prolungare gli accordi più vicini alla scadenza, anche per blindare gli eventuali assalti da parte dei top club. Tra questi, spunta il nome di Stanislav Lobotka, con cui da settimane l’accordo è ormai cosa fatta. E a quanto pare, stando agli ultimissimi sviluppi, sarebbe anche arrivara lache blinda il centrocampista slovacco. “Ha rinnovato con il, ecco quando arriverà l’annuncio su Lobotka”: l’aggiornamento A dare la notizia è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, secondo cui Stanislav Lobotka hato ildicon il. Di seguito, quanto riportato: “L’accordo era già stato raggiunto nei mesi ...