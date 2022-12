Ultime Notizie – Ucraina | Kiev punta a summit di pace a fine febbraio all’Onu

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’a tenere un vertice dientro ladi, preferibilmente alle Nazioni Unite con il segretario generale António Guterres come possibile mediatore. Ad annunciarlo il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, secondo il quale la Russia potrebbe essere invitata solo se prima accetterà di essere perseguita per crimini di guerra da un tribunale internazionale, si legge sul Guardian. Kuleba ha dichiarato che il governo ucraino vorrebbe organizzare il vertice dientro ladi, in prossimità dell’anniversario dell’invasione russa. “Le Nazioni Unite potrebbero essere la sede migliore per tenere questo vertice, perché non si tratta di fare un favore a un determinato Paese”, ha detto. “Si tratta di coinvolgere ...