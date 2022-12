Ultime Notizie Roma del 26-12-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 dicembre 2022)dailynews radiogiornale lunedì 26 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno sono qua e poi agente di polizia penitenziaria portato in ospedale dopo essere rimasti intossicati ieri sera dal tumore causato dalle fiamme appiccate nelle celle da alcuni detenuti delle Istituto minorile Beccaria di Milano dopo che si altera che erano scappati detenuti hanno 25 26 27 e 34 anni sono tutti stati portati all’ospedale San Carlo nessuno in condizioni gravi ci sarà oggi per incontrare il direttore per capire come mettere in maggiore sicurezza non solo il carcere minorile di Milano ma anche tutte le carceri italiane perché troppo spesso ci sono episodi violenti ha detto il Ministro delle Infrastrutture vicepremier Matteo Salvini che ha così ha annunciato la sua presenza al Beccaria Salvini ha voluto anche la sua solita Italia agenti feriti ne ...