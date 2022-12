Ultime Notizie – Frattini | oggi la camera ardente | funerali di stato domani a Roma

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Apertaa palazzo Spada, ladel presidente del consiglio diFranco, morto alla vigilia di Natale all’età di 65 anni. Tra i primi a rendere omaggio nella sala Pompeo, il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, e Massimo D’Alema, che ha ricordato la collaborazione conquando ricopriva l’incarico di commissario europeo. Inviata una corona d’alloro parte della presidenza del Consiglio. Laresterà aperta fino alle 19, mentremattina si svolgeranno idi. Le esequie diavranno luogo, alle ore 11.30, nella chiesa dei Santi Apostoli, in piazza Santi Apostoli a ...

Il Sole 24 ORE

LESegui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Tags: Rossella D'Angelo Ucraina, ultime notizie. Attacco drone a base militare in Russia, 3 morti Sono qua a dirvi che era nel mio accordo fare la finale, ma la mia dignità mi ha assecondato a tenere per me quell’accordo» Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 ...La paleontologa Elena Ghezzo di Ca’ Foscari è a capo del team che indaga le grotte. I ricercatori studiano come si sta modificando l’ambiente e come si stanno adattando gli animali ...