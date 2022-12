Ultime Notizie – Covid Cina oggi | da domenica 8 gennaio stop a quarantena ad arrivo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dal prossimo 8laabolirà laobbligatoria all’al Paese. Lo hanno annunciatole autorità sanitarie cinesi che dall’inizio di dicembre hanno iniziato progressivamente ad allentare le rigide misure antiadottate nell’ambito della politica ‘Zero”. Sulla base della nuova direttiva della commissione della Sanità, dal mese prossimo quindi sarà sufficiente un test negativo al, effettuato nelle48 ore, per entrare nel Paese. Laera rimasta l’ultima grande economia ad imporre la– attualmente di cinque giorni in albergo, seguita da 3 giorni di osservazione domiciliare – misura che ha penalizzato in modo significativo il turismo. ...

Sky Tg24

2022 - 12 - 26 10:00:01 Ad oggi morti oltre 102.000 soldati russi Il bilancio di soldati russi morti dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina è aumentato di altre 550 unità nelle24 ore, ...Ledecisioni vanno in direzione diversa, sbilanciando l'operato dell'esecutivo verso le sue ... Al momento non ci sonodi dietrofront, ... Guerra Ucraina Russia, news. Medvedev: "Nostro obiettivo è abbattere regime di Kiev" Non solo Dusan Vlahovic a rischio per la Juventus, in pochi ne parlano ma chi è in bilico e' Rafa Leao, molto richiesto grazie alle sue prestazioni al Milan. Il portoghese insiste sul fatto di essere ...Saturnia: E’ noto che in Maremma il bagno si può fare tutto l’anno, al mare da aprile a novembre e per i più intrepidi anche nella stagione invernale e sempre alle terme del territorio come a Saturnia ...