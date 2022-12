Ultime Notizie – Brindisi | donna morta dopo parto gemellare | il Papa telefona al marito

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Giacomo, l’uomo che ha perso la moglie Viviana,tragicamente al Perrino () nei giorni scorsi per complicazioni avute al settimo mese di gravidanza durante un, ha ricevuto una chiamata inaspettata delnel giorno di Natale. A raccontarlo, in un post su Facebook, don Donato Liuzzi: “Ho sentito nel cuore l’ardire di bussare al cuore diFrancesco per raccontare di Viviana e dei gesti di vicinanza del nostro popolo. Questa mattina ilcon umiltà disarmante mi ha indirizzato una lettera di vicinanza e nel tardo pomeriggio hato a Giacomo”. “Abbiamo sentito il cuore del Pastore attento e sensibilissimo – ha scritto ieri in un post – Ringraziamo il Signore per questa carezza sulla carne umana ferita che ...

Sky Tg24

Maria Amatuzzo aveva 29 anni. In cella per il suo omicidio c'è il marito Ernesto Favara, 63 anni, che non ha risposto alle domande degli inquirenti. Si ipotizza che possa avere agito per gelosia o per ...Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Guerra Ucraina Russia, news. Medvedev: "Nostro obiettivo è abbattere regime di Kiev" Il classe 2000 lascia la scuderia di Raiola-Pimenta per passare alla World Soccer Agency che fa capo a Lucci. Possibile svolta di mercato in vista ...La 25enne accoltellata dall'ex compagno (i due non sono sposati, a differenza di quanto era emerso fino ad ora) la mattina della vigilia di Natale a Bologna era seguita dai servizi sociali ...