Ucraina | Zelensky | «Nove milioni di persone senza elettricità» Allerta per i raid russi a Capodanno

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’rischia di ripiombare di nuovo nel buio. Ai blackout programmati per reagire ai deficit delle reti elettriche, compromesse dagli attacchi, si aggiungeranno nuovi bombardamenti che interesseranno le infrastrutture energetiche del Paese. Quando? Durante le vacanze di. Ad annunciarlo, ministro dell’Energia ucraino, German Galushchenko: «Inon hanno rinunciato ad attaccare il sistema energetico. Stanno rispettando determinate date. E forse il nuovo anno è una di quelle date in cui cercheranno di danneggiare di più il nostro sistema». I blackout programmati L’operatore della rete elettrica statale, Ukrenergo, ha annunciato blackout programmati d’emergenza in diverse regioni del Paese, compresa la capitale Kiev. Tra i motivi l’eccesso di consumo di energia che al 26 dicembre registra ...

Lo ha affermato il presidente dell'Volodymyrnel suo consueto discorso serale riportato dall'Ukrainska Pravda. 26 dic 21:57: la situazione nel Donbass è difficile e dolorosa ...Nel consueto discorso serale alla Nazione, Volodymyrha dichiarato che "i deficit e le ...- 26 dicembre - circa 9 milioni di persone sono private dell'elettricità in varie regioni dell'Kiev pone le (difficili) condizioni per il negoziato con Mosca, ma il Cremlino accusa l'Occidente di interferire nel processo di pace.La condizione ucraina per invitare la Russia: ‘Mosca dovrà accettare di essere perseguita per crimini di guerra da un tribunale internazionale’ ...