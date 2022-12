Ucraina | Putin | “Sono sicuro al 100%” che distruggeremo i missili Patriot americani

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Per la seconda volta nella giornata è risuonato l'allarme aereo in tutta l'. Le sirene hanno iniziato a suonare in particolare nelle regioni di Kiev e Leopoli e poi siestese a tutto il resto del paese. L'esercito russo ha attaccato oggi Kramatorsk, nella regione di Donetsk, ha riferito il sindaco Oleksandr Honcharenko, precisando che "tre razzi hanno colpito la zona industriale. Secondo le prime informazioni, non cistate vittime". Intanto, la Russia non risparmierà nessuno sforzo per raggiungere gli obiettivi dell'operazione speciale ine abbattere "il regime nazionalista" di Kiev, fa sapere il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev in un articolo sulla Rossiyskaya Gazeta, secondo quanto riferisce la Tass. "Faremo del nostro meglio per raggiungere l'obiettivo ...