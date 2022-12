Ucraina | Putin firma il decreto per i passaporti ai residenti delle regioni occupate Kiev | «Russia fuori dall’Onu»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il presidente Vladimirhato unsulla procedura per la richiesta di passaporto russo da parte deidi Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia annesse dalla. «Decido di approvare la procedura allegata per la presentazione da parte di persone che hanno acquisito la cittadinanza della Federazione Russa, a seguito del riconoscimento come cittadini della Federazione Russa, di una domanda per il rilascio di un passaporto di cittadino della Federazione Russa», si legge nel documento riportato da Ria Novosti. Insieme alla domanda, idei nuovi territori dovranno fornire un documento di identità e documenti che confermino la registrazione nel luogo di residenza nelledi ...

