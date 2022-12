Ucraina | Europa | America | Iran | ecco cosa dobbiamo aspettarci dall’anno che verrà

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Se ne va un anno di guerra; e s’annuncia un anno di guerra. Il 24 febbraio l’invasione ci colse quasi di sorpresa, nonostante mesi di allarmi e di preparativi. Adesso l’invasione pare non potere avere fine, essersi incancrenita e cronicizzata. Dal conflitto innon s’intravvede una via d’uscita. E, anzi, trecento giorni e passa dopo l’inizio dell’aggressione russa, già si prospetta una stagione, all’uscita dall’inverno, di offensive e controffensive. La pace ci coglierà quando saremo ormai rassegnati alla guerra? Possiamo sperarlo. Non abbiamo motivo di crederlo. Non c’è al momento un’iniziativa diplomatica di pace, o di tregua, strutturata: non si muovono in tal senso né gli Stati Uniti né la Cina, le uniche due potenze globali che possono condizionare i comportamenti di Russia e; l’non fa il peso, e non ha ...

Agenzia ANSA

...la distribuzione del ponte - icona di Kerch che unisce la Russia alla Crimea (il più lungo d':... Ha detto alla partenza alla agenzia di Stato 'Ria Novosti':'L'operazionePrima finisce, ...Da quando la Russia ha invaso l', inoltre, sono state potenziate le missioni della NATO nei paesi dell'Estper garantire maggiori sicurezze ai confini dell'Alleanza del Nord Atlantico e ... Allarme aereo in tutta l'Ucraina L’infinito conflitto in Ucraina. Il rischio atomico. Le tensioni nel Pacifico. E il Medio Oriente in fiamme. Ecco cosa potrebbe succedere nel 2023, secondo un ex comandante della Nato e un veterano de ...La guerra in Ucraina giunge al 306esimo giorno e non si ferma nemmeno nel giorno di Natale. In tutto il Paese, Kiev compresa, è risuonato per due volte l'allarme aereo. Nuovi bombardamenti russi nella ...