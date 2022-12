Tutto l' anno Striscia la Notizia stravolta? La richiesta ad Antonio Ricci

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Appello ad. Un telespettatore chiede che Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti rimangano oltre febbraio. Il signor Paolo da Torino, scrivendo a La posta di Alessandro Cecchi Paone, si dice entusiasta per la presenza della storica coppia. Paolo, infatti, ammette a Nuovo di preferirla al duo Sergio Friscia e Sergio Lipari perché questi ultimi reciterebbero un po' la parte. "Fosse per me lascerei Ezio ed Enzol'alternandoli, al massimo, con la Hunziker e Scotti". Dello stesso parere Cecchi Paone: "Capisco la sua posizione. I nuovi conduttori, Friscia e Lipari, io nemmeno li conoscevo. E come lei sono affezionato alle coppie storiche e tradizionali, tipo quella formata da Ezio ed Enzo". A dare ragione al giornalista, gli ascolti: "Gli ascolti non mentono. Cambiando ancora una volta ...