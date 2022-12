Treason | dal 26 dicembre su Netflix

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Al via suserie tv, atteso thriller britannico con Charlie Cox. Scopri tutti i dettagli sull'uscita, la trama e lo streaming! Tvserial.it.

Tv Sorrisi e Canzoni

... Charlie Cox è ora protagonista di "", nuova miniserie in cinque episodi disponibile su Netflix26 dicembre . La trama La trama ruota attorno ad Adam Lawrence (interpretato da Cox), ...Intervistatoquotidiano britannico Metro per promuovere la serie Netflix, l’attore Charlie Cox è tornato a parlare della nuova serie su Daredevil , le cui riprese inizieranno il prossimo ... “Treason”, un triangolo amoroso tra super spie segrete Treason la recensione della serie Netflix con Charlie Cox, la trama di una spy story, il commento senza spoiler, il cast ...Intervistato dal quotidiano britannico Metro per promuovere la serie Netflix Treason, l’attore Charlie Cox è tornato a parlare della nuova serie su Daredevil, le cui riprese inizieranno il prossimo fe ...