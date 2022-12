Tragedia di Natale a Foggia | bambino di 8 anni travolto e ucciso da un’auto mentre gioca a pallone

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Undi 8è morto, ieri sera, in un incidente stradale avvenuto nei presso di Borgo Segezia alla periferia di. Stando a quanto ricostruito dalla polizia che sta indagando sull’accaduto il piccolo si trovava sul ciglio della strada statale 90, nei pressi di un podere quando sarebbe stato investito damobile condotta da una donna. Ilè morto all’ospedale diTrasportato in ospedale il, figlio di una coppia albanese, è deceduto poco dopo. Sul posto sono giunte pattuglie delle volanti e della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi previsti dalla legge. L’incidente è avvenuto sulla statale 90, trae Bovino, in località Borgo Segezia, in zona senza illuminazione e caratterizzata dalla presenza ...

