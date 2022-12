Tragedia a Foggia | auto investe un bimbo di 8 anni | muore poco dopo

Open

Immediato il trasporto al policlinico Riuniti didove però è morto poco subito dopo. Gli altri incidenti Sempre a Natale e sempre in Puglia, in un incidente verificatosi sulla strada che ...a Natale a Borgo Segezia, nella periferia di. Un bambino di 8 anni è morto la sera del 25 dicembre. Fatale un incidente stradale che lo ha coinvolto., bimbo investito durante ... Foggia, tragedia a Natale: un bambino di 8 anni muore in un incidente stradale Stando a quanto ricostruito dalla polizia che sta indagando su quanto accaduto per fare totale chiarezza sul dramma, il piccolo di origine albanese si trovava sul ciglio della strada statale 90, nei p ...La tragedia è avvenuta ieri sera in provincia di Foggia Auto investe e uccide un bambino di 8 anni che camminava sul ciglio della strada. La tragedia è avvenuta ieri sera in provincia di Foggia. Il pi ...