Traffico Roma del 26-12-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana Raimondie code sulla diramazione disud da Torrenova raccordo anulare in questa direzione resta intenso ilin centro con rallentamenti e code su via del Muro Torto nelle due direzioni è sul lungotevere tra Porta Portese Ponte Regina Margherita anche qui nelle due direzioni ed è chiusa via della Magliana nei pressi di Ponte Galeria dopo un incendio e per la presenza di olio lungo la sede stradale domani cominceranno i lavori di ripavimentazione ricordiamo inoltre che via della Magliana è chiusa anche tre via del Fosso della Magliana & via delle Vigne possibili rallentamenti è chiusa per lavori anche via Flaminia tra via Guido Reni e via Donatello Per quanto riguarda i trasporti ricordiamo che oggi sono in servizio i mezzi pubblici con l’orario ...