Pianeta Milan

Così il tecnico del, Antonio Conte, nella conferenza stampa in vista del match con il ... ha spiegato Conte: "è tornato oggi e ha fatto un allenamento con noi e in teoria è ...Queste le parole dell'allenatore del, Antonio Conte , nella conferenza stampa in vista ... ha spiegato Conte: 'è tornato oggi e ha fatto un allenamento con noi e in teoria è ... Tottenham, Perisic acclamato al suo ritorno agli allenamenti | VIDEO Normally I would have a half-decent preview of what to expect in this match and who to watch, but truth be told the holidays have kept my focus and I have a slight clue as to who is available and who ...Tottenham coach Antonio Conte is unhappy to be playing so soon after the World Cup and he has hinted at his team selection for the game against Brentford.