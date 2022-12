Tor Vergata | dalla Regione 2 | 4 milioni per completare le opere di urbanizzazione nel Piano di Zona

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Roma – L’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e l’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo, hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nel cantiere deldidi TorII, dove sono stati presi in consegna i lavori per il completamento delledicon un investimento di 2,4di euro. In particolare, gli interventi riguardano la realizzazione di un tratto stradale con fondazione, tappeto d’usura, marciapiedi, rete di smaltimento acque meteoriche e segnaletica orizzontale e verticale, che collega i due blocchi delditra via Galvano della Volpe e via Marcello Gallian, oltre alla sistemazione della fognatura sotto la sede stradale e ...