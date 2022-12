The weeknd | è uscito il nuovo singolo “Nothing is Lost”

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 26 dicembre 2022) È già disponibile “is(You Give Me Strength)“, ildi The, colonna sonora originale del film “Avatar: La Via dell’Acqua“. Scritta da Thee prodotta da Swedish House Mafia insieme a Simon Franglen, il brano racconta la storia epica, l’azione mozzafiato e l’emozionante dramma del film stesso. La colonna sonora originale del film conterrà anche una traccia inedita del compositore Simon Franglen, vincitore del GRAMMY® Award. L’attesissimo sequel del successo del regista premio Oscar James Cameron, “Avatar: La Via dell’Acqua” è già disponibile nelle sale di tutto il mondo. Avatar: La Via dell’Acqua Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in ...