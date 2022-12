The Undertaker | “Pensavo che The Rock non avrebbe avuto mai successo in WWE”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Gli inizi di Thein WWE non sono stati dei migliori, visto che il suo personaggio diy Maivia era odiato da quasi tutti. Alla fineha trovato la sua strada grazie al suo personaggio elettrizzante e al suo carisma. In una recente intervista, Theha parlato del debutto del People’s Champ nella compagni. Le sue parole “Arrivò al Madison Square Garden e gli diedero il nome diy Maivia. Oh mio Dio, fu terribile. Voglio dire, lo usarono per ammanettarlo fin dall’inizio, giusto? Ricordo che lo guardavo, e i tifosi del Garden erano spietati se non gli piaceva quello che stavi facendo. E cavolo, lo fulminarono. Non avevo idea di quanto fosse carismatico.: “Che peccato, non resterà qui a lungo”. Una volta arrivato a The Nation of Domination, la ...

