The Fabelmans | dentro il nuovo film c’è tutto lo Spielberg che amiamo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La storia di Sammy Fabelman è quella di Steven: guardare Thesapendo che si tratta di lui ti predispone a vederlo in un certo modo, a cogliere i dettagli. Ognuno di noi ha il "suo", quello che ama di più, iche sente più suoi; ognuno di noi vedrà Thein un modo diverso dagli altri. "Le persone neisono gigantesche". E allora le guardi così, dal basso verso l'alto, con gli occhi spalancati e rivolti all'insù. Sammy Fabelman, il protagonista di The, in sala dal 22 dicembre, è Steven. Ma il Sammy bambino, è ognuno di noi. Quella sua prima volta al cinema, con la mamma e il papà, ci ricorda le prime volte che andavamo al cinema. Theci piace così tanto per due ...

Al cinema. Con Michelle Williams, Gabriel La Belle e Judd Hirsch. Regia di Steven Spielberg. Produzione Usa 2022. Durata: 2 ore e 40 minuti LA TRAMA Si scrive Sammy Sabelans ma si legge ... The Fabelmans è l'autobiografia indulgente di Steven Spielberg - Eileen Jones Il regista tre volte premio Oscar racconta di The Fabelmans, un'autobiografia cinematografica in cui parla della passione per la macchina da presa e del rapporto con i genitori. «Metterli in scena sul ...