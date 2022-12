Tennis | il calendario di Carlos Alcaraz per il 2023 Nessun ATP 250 nel mirino!

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dopo uno strepitoso 2022, il classe 2003aspira a unancora più ricco di soddisfazioni. Non sarà facile, visto che nella passata stagione sono arrivati tantissimi successi, oltre alla posizione numero 1 al mondo, ma l’obiettivo è sicuramente quello di continuare a migliorarsi e quindi vietato porsi limiti. Secondo quanto riporta il quotidiano Marca, la nuova stella delspagnolo avrebbe già messo nel mirino i bersagli dele di certo stupisce il fatto che non ci siano tornei ATP 250. Massima attenzione quindi agli eventi più importanti, a partire dall’Australian Open, competizione in cui l’iberico cercherà di fare meglio del terzo turno della scorsa stagione. Ildiproseguirà poi dunque tra ATP 500, Masters 1000 e Slam ...