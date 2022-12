Tempeste artiche sugli Stati Uniti | almeno 38 morti per il gelo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Come precisa il sito Nbc , i decessi sono avvenuti in Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado e Michigan. Si tratta - viene spiegato dal Servizio ...

Agenzia askanews

