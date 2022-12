Tempesta polare negli Stati Uniti e in Canada | almeno 38 morti | guasti elettrici e voli cancellati

RaiNews

Fra Stati Uniti e Canada, sono diventati almeno 38 i morti per cause legate direttamente o indirettamente allaartica che ha investito con gelorecord gran parte del Nord America. Lo scrivono diversi media fra cui la Bbc. Quattro vittime canadesi si sono aggiunte al bilancio quando un pullman ...Fra Stati Uniti e Canada, sono diventati almeno 38 i morti per cause legate direttamente o indirettamente allaartica che ha investito con gelorecord gran parte del Nord America. Lo scrivono diversi media fra cui la Bbc. Quattro vittime canadesi si sono aggiunte al bilancio quando un pullman ... Tempesta polare, verso i -57 gradi in Wyoming, stato di emergenza in 7 stati: "Snowapocalipse" Fra Stati Uniti e Canada, sono diventati almeno 38 i morti per cause legate direttamente o indirettamente alla tempesta artica che ha investito con gelo polare record gran ...Sono almeno 37 le persone morte tra Canada e Stati Uniti a causa della tempesta artica che sta colpendo tutto il Nord America ...