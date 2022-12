Superlega 2022 23 | dominio Trento contro Verona | successo anche per Modena in trasferta

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il pomeriggio odierno della tredicesima giornata dimaschile ha visto la disputa di sei match, tra questi ci sono stati quelli di Piacenza, Milano, Taranto e. In primo luogo 22-25 19-25 17-25 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group, con gli ospiti che salgono così a quota 26 punti in classifica. Successivamente vittoria per la Itas Trentinola WithU, 25-13 25-13, 25-16.importante per i padroni di casa, dunque, che salgono a quota 25 punti in classifica. SportFace.