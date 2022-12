Sulle porcate nelle varie riforme della giustizia sono tutti d’accordo e l’Europa lo sa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) di Maurizio Contigiani Il percettore del reddito di cittadinanza è un fannullone, un parassita e un ladro, mentre chi non paga la cartella esattoriale è un poveraccio che non ce la fa. Chi ruba perché non ha più il reddito ma nemmeno il lavoro è un ladro, chi invece estorce soldi, dall’alto di un qualsiasi ruolo istituzionale, per elargire favori più o meno grandi, è un colletto bianco, per cui non ruba ai dannicomunità perché la comunità già lo paga per i suoi servigi elargiti con disciplina e onore, tuttalpiù integra il suo lauto stipendio con denari provenienti dal suo corruttore, facendosi corrompere da qualcuno necessariamente ai danni di un altro o di tutta la gente che dovrebbe rappresentare. Non è possibile immaginare un’Italia che lavora e produce senza quei parametri che da sempre l’hanno contraddistinta. Qualsiasi attività produttiva di questo Paese ...