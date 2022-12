“Storie Italiane” | «Ecco il segreto di Eleonora Daniele» | parla un famoso collega

Il Fatto Quotidiano

...2014 usciva nelle sale cinematograficheMonuments men con George Clooney nelle vesti di regista e protagonista - insieme ad altri validi attori - della libera interpretazione delledi ...Lungo articolo dedicato asulle pagine dell'ultimo numero del settimanale DiPiùTV, in vendita in tutte le edicole a partire da martedì scorso. Nella rivista in questione, non è mancata neanche questa settimana ... Storie Italiane, Jasmine Carrisi: “Mi ha sempre messo molto a disagio il fatto che tutti sapevano cosa… L'elenco di tutti i record italiani di categoria di maratona maschile. Ci sono nomi eccellenti come Stefano Baldini, ma anche miti assoluti del mondo master come Luciano Acquarone ...L'elenco di tutti i record italiani di categoria di maratona maschile. Ci sono nomi eccellenti come Stefano Baldini, ma anche miti assoluti del mondo master come Luciano Acquarone ...