Sparatoria a Parigi | un filmato delle telecamere di sicurezza mostra il killer che entra armato in un parrucchiere – Il video

TGCOM

Il filmato di una telecamera di sorveglianza mostra il sospettato della, avvenuta venerdi' 23 dicembre in un centro culturale curdo di, mentre entra armato in un negozio di barbiere, pistola in mano, prima di essere sopraffatto da uomini sul retro dei ...Il filmato di una telecamera di sorveglianza mostra il sospettato della, avvenuta venerdi' 23 dicembre in un centro culturale curdo di, mentre entra armato in un negozio di barbiere, pistola in mano, prima di essere sopraffatto da uomini sul retro dei ... Sparatoria a Parigi, aggressore attaccò campo migranti armato di sciabola Il filmato di una telecamera di sorveglianza mostra il sospettato della sparatoria, avvenuta venerdi' 23 dicembre in un centro culturale curdo ...Dopo la strage dei curdi, l'arrestato è entrato in un negozio di parrucchiere, pistola alla mano, dove è stato neutralizzato da alcuni uomini ...