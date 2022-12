Soumahoro ridicolizzato ancora | lo sconcertante video trovato da Striscia | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) No,la Notizia non dà tregua ad Aboubakar, il deputato ora autosospeso ed eletto in Parlamento con l'Alleanza Verdi e Sinistra. Come è noto,è stato travolto dallo scandalo delle coop di famiglia, gestite dalla moglie e dalla cognata: soldi spariti, fatture false, strani giri di denaro in Ruanda, dipendenti che accusano di non essere stati pagati, minori che denunciano di aver vissuto in condizioni a dir poco disagiate. E si diceva...la Notizia. Il tiggì satirico di Canale 5, infatti, sta picchiando duro sulla vicenda. Non solo ironia: anche interviste a protagonisti, loro malgrado, di questa vicenda. Una su tutte: l'amico diche lavora nei campi e che rivela che gli stivali con cui Aboubakar si è presentato al primo giorno in Parlamento fossero suoi, ...