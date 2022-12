(Di lunedì 26 dicembre 2022) In questi giorni la Coppa del Mondo di, come quella di tanti altri sport invernali, si è fermata per permettere agli atleti e addetti ai lavori di festeggiare al meglio il Natale. Ora però, passato il 25 dicembre, è tempo di tornare a pensare alle gare. In vista della ripresa, che avverrà a Bad Gastein (Austria) il 10 e l’11 gennaio 2023, il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocatoatleti della squadra diper un(Bz) che si svolgerà da martedì 27 a venerdì 30 dicembre. University Games Lake Placid 2023: idella FISI. Saranno 24 gli azzurri in gara tra sci alpino, sci di fondo eQuesti gli atleti scelti: Maurizio Bormolini, Aaron March, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Daniele ...

OA Sport

E anche tra le donne sembra essere arrivato il salto di qualità che non ti aspetti. Lucia Dalmasso , classe 1997, ha trovato la quadra giusta per provare a giocarsela con le migliori, almeno sulla ...Roland Fischnaller trionfa in Coppa del Mondo dia Cortina d'Ampezzo. L'azzurro, quarantaduenne, ha vinto infatti lo slalom giganteper la quinta volta in carriera. Alle sue spalle si è classificato l'austriaco Andreas Prommeger ,... Snowboard parallelo, nove convocati per il raduno di Funes Nei giganti paralleli di Hochfuegen, arrivano tre successi per la nazionale, con la 21enne delle Fiamme Oro alle prime vittorie della carriera nel circuito come l'altoatesino.Ieri si è svolta la gara di Coppa del Mondo di slalom gigante parallelo in notturna (foto di Giovanni Zenoni).