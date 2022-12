Si droga e spaccia sotto casa | il padre lo denuncia | arrestato 55enne

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dava appuntamento ai clienti all’interno della sua auto, in sosta, e lì gli vendeva la: unè statoa Rimini dopo che la segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata da suo, esasperato dalla tossicodipendenza di suo figlio e stanco di vederlore nei pressi della loro abitazione. Gli agenti hanno organizzato un servizio antie lo hanno osservato ricostruendo i suoi movimenti ed incontri. Nella sera di venerdì 23 dicembre sono intervenuti sul posto, documentando la vendita di sostanze stupefacenti ad almeno due diverse persone. Dalla perquisizione dell’auto, grazie anche all’aiuto di un cane anti, sono emersi 129 grammi di eroina, contenuta in una busta di plastica riposta nel ...

