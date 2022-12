Si chiama White Flight | ovvero “fuga dei bianchi” | e dagli Stati Uniti sta arrivando da noi | le famiglie italiane dei quartieri con molti immigrati iscrivono i figli in istituti lontani da casa | creando un circuito negativo che si autoalimenta Che fare? Puntare sulla qualità dell’offerta formativa e una nuova narrativa Qualcuno lo sta già facendo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) All’Istituto comprensivo Cadorna di Milano, nel plesso della primaria di via Dolci, al pomeriggio si svolgono corsi di tutti i tipi: judo, calcetto, ginnastica acrobatica, teatro, ceramica, psicomotricità, inglese. L’associazione dei genitori cerca di rendere attrattiva la scuola e far sì che si fermi l’esodo delle, il. Alla Dolci, i bambini stranieri sono l’80 per cento, ma le percentuali non rispecchiano quelle del quartiere, molto più basse. «Tra quelli che non scelgono la nostra scuola, la motivazione prevalente è il timore che l’alto tasso dirallenti il programma» dice la presidente del Consiglio d’Istituto, Margherita Calvi. «Ma è solo un pregiudizio. A giugno si sono diplomati alla scuola media Monteverdi, un po’ più centrale, 27 bambini provenienti ...

